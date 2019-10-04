عائلة المشتبه به في جريمة قتل شاب بالسراج تسلم ابنها إلى السلطات الأمنية

طرابلس - بوابة الوسط | الجمعة 04 أكتوبر 2019, 05:31 مساء
الضحية رشيد البكوش, (أرشيفية : الإنترنت)

سلمت عائلة الشاب المشتبه به في جريمة قتل الشاب، رشيد البكوش، بمنطقة السراج، إحدى ضواحي العاصمة طرابلس، ابنها إلى السلطات الأمنية اليوم، الجمعة.

وقال أحد أفراد العائلة في اتصال بـ«بوابة الوسط»، إن والد المشتبه به (ع.ب) من مدينة الزاوية، سلم ابنه إلى مسؤولي الأمن بالمنطقة، «حتى تأخذ العدالة مجراها، ويلقى القاتل جزاءه، إذا أثبتت التحقيقات ذلك» وفق ما نقل عن الأب.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية فيديو يسجل واقعة إطلاق أحد الأشخاص الرصاص على شاب وأخيه، ما أدى إلى مقتل الأول، واسمه رشيد البكوش، وجرح شقيقه، جراء مشاجرة، لم تعرف أسبابها.

وأثارت الجريمة تنديدات واسعة من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

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