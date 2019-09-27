انفجار عنيف يهز وسط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 سبتمبر 2019, 11:53 صباحا
جانب من الانفجار الذي هز وسط طرابلس صباح الجمعة. 27 سبتمبر 2019.

هز انفجار عنيف وسط العاصمة طرابلس، صباح اليوم الجمعة، وسمع دوي الانفجار في مناطق عديدة من المدينة.

وقال سكان اتصلت بهم «بوابة الوسط» إن الانفجار ناجم عن قصف جوي من قبل طائرة حربية سمع صوت تحليقها قبل دقائق من وقوع الانفجار الذي استهدف موقعا محاذيا لما يعرف بمصيف السندباد المجاور لمجمع ذات العماد الإداري.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية صورا للموقع الذي استهدفه القصف، وقال عدد من المدونين، إنه مقر لكتيبة «النواصي»، وهي إحدى المجموعات المسلحة الرئيسة في مدينة طرابلس، غير أنه لم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة من مصدر رسمي أو مستقل بالخصوص.

وتظهر الصور المتداولة عمودا من الدخان الكثيف يتصاعد من المكان الذي استهدفه القصف.

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