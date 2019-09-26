دي مايو: نثق في دعم ترامب «إستراتيجية إيطاليا» لإحلال السلام بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 04:18 مساء
دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك, 25 سبتمبر 2019. (أ ف ب)

لمح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى تأييد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا.

وقال دي مايو، في حوار مع صحيفتين إيطاليتين قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، إنه «يثق في أن الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدعم الإستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية

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وفي ما يتعلق بالعلاقات الإيطالية الفرنسية، أشار دي مايو إلى أن العلاقات مع باريس «تحسنت في الآونة الأخيرة»، مضيفا: «أثق في فرنسا إلى أن يظهر دليل يتثبت عكس ذلك».

ويعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة كل من وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، ويتوقع أن يعلن خلال الاجتماع «مبادرة نيويورك» حسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته روما قبل أيام.

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