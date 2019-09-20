«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 سبتمبر 2019, 09:10 صباحا
وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، خلال ورشة عمل، 21 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

اقترح وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، محمد أبو بكر، إنشاء مصرف متخصص لتمويل طلاب العلم في جميع المراحل الدراسية الجامعية والتقنية والفنية بقروض طويلة الأجل، وهو نظام متبع في عدة دول، إذ تلزم الدولة الطلاب بسداد القرض بعد تخرجهم بسنوات، وبأقساط مريحة لا ترهق ميزانيتهم بعد توظيفهم.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المشتركة بين وزارتي التعليم والعمل، بمقر المركز الليبي الكوري في طرابلس، الهادف إلى نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية، وتوفير المزيد من فرص العمل وريادة الأعمال، وتوسيع مشاركة المراة في العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد محمد أبو بكر، أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل؛ ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وسد الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل، مع الاهتمام بإعادة التأهيل والمرونة في التنقل بين المسارات التعليمية، والعناية أيضا بتقديم مناهج تركز على المهارات الأساسية وتطوير المواهب.

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وأشار إلى أهمية اللحاق بالتحولات الكبيرة التي أحدثتها التغيرات المتسارعة في التقنية والتقدم العلمي الكبير والمستمر التي تبنتها الأجيال الصاعدة، وأصبحت لا تتقبل الأسلوب التعليمي التقليدي، وباتت تعتمد على التقنية وأساليب التعلم والتعاطي مع المعلومات والتأقلم مع سرعة معدل التغيير، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في العديد من المسلمات في التعليم الفني والتقني التي اعتادت عليها الأجيال الحالية والسابقة من المعلمين، إضافة لمساعدة الشباب والمبدعين في ترجمة أفكارهم وتسويقها.

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