وكيل «تعليم الوفاق» يناقش تطوير التعليم مع وفد أممي

التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد أبوبكر، منسقة الشؤون الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا جيما سانمرتين، لبحث التعاون وتطوير أنظمة التعليم، في مقر وزارة التعليم بطرابلس، بحضور أخصائي التعليم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة إبراهيم فرح، ونور الهدي من مكتب الشؤون الإنسانية.

وبحث اللقاء، عددا من القضايا المشتركة أهمها «التعاون في دعم وتطوير الأنظمة التعليمية في ليبيا والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في بلادنا، وتعزيز سبل التعاون المشترك في تنمية وتطوير معرفة ومهارات الأطفال بوطننا»، حسب ما جاء في بيان لوزارة التعليم، عبر «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأشاد أبو بكر، بـ«الدور الذي تبذله البعثة في ليبيا بالمجال الإنساني والتنموي»، مؤكدا استعداد وزارة التعليم للتعاون مع البعثة في عدة مجالات وتسهيل عملها وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها التنموية.

من جانبها عبرت جيما سانمرتين، عن ارتياحها الشديد لجهود وزارة التعليم في عملها لتطوير الأنظمة التعليمية في ليبيا، مرحبة بالتعاون القائمة مع وزارة التعليم ووعدت بمزيد من التنسيق المشترك وفقاً لأولويات الوزارة.