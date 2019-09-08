انقطاع موقت للكهرباء في العربان نتيجة اشتباكات العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:29 صباحا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، انقطاع التيار الكهربائي على نحو موقت في منطقة العربان؛ نتيجة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس السبت.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطة العربان الشرقية والغربية 30 ك.ف؛ مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة العربان».

ونوهت إلى «خروج محطة غوط الريح المجرورة عن الخدمة؛ مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة غوط الريح»، مشيرة إلى «تغذية محطة العربان عن طريق محطة 220 ك.ف أبو عرقوب، وإرجاع التيار الكهربائي لمنطقة العربان على الفور».

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