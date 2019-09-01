سلامة يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 10:42 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (الإنترنت)

وصل المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة، القاهرة للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وذكرت جريدة الأهرام الحكومية المصرية، عبر موقعها الإلكتروني مساء السبت، أن «شكري سيستقبل سلامة غدا الإثنين» دون مزيد من التفاصيل.

وفي قمة مجموعة السبع الكبرى التي عقدت في فرنسا الأسبوع الماضي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لوضع حد للأزمة الليبية والبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.

وتطرق السيسي في كلمته أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، التي عُـقدت اليوم في فرنسا بحضور قادة مجموعة السبع الكبرى، عن الأوضاع في ليبيا، إذ قال: «إن الوضع في ليبيا من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص»، حسب ما ذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

السيسي يدعو لوضع حد للأزمة الليبية والبدء في تسوية شاملة

وفي 29 يوليو الماضي، قدم سلامة إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، التي جدد خلالها التحذير من اتساع النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا، وأكد الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي من أجل وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف العملية السياسية.

ودعا المبعوث الأممي أطراف القتال في طرابلس إلى إعلان هدنة من أجل عيد الأضحى، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق المخطوفين وتسليم الجثامين، كما دعا إلى «اجتماع دولي بمشاركة الأطراف الليبية المؤثرة لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».

وتباطأت عملية تسوية الأزمة الليبية منذ هجوم طرابلس الذي شنه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، قبل أيام قليلة من مؤتمر المصالحة (غدامس) الذي ألغي في وقت لاحق. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا شارك مساء الأحد في اجتماع المجموعة «3+3» المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

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