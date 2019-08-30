أكثر من 63 ألف طالب ينهون امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 10:49 صباحا
طلاب يؤدون أحد امتحانات الثانوية، (تعليم الوفاق: أرشيفية)

أنهى 63420 طالبا وطالبة، أمس الخميس، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي، والتي أدوها داخل اللجان والقاعات والمدرجات الجامعية في 65 منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق.

ونظمت 17 لجنة نوعية بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، سير الامتحانات، التي أشرف عليها 221 لجنة فرعية؛ لتسهيل كافة الأمور الفنية والتنظيمية داخل اللجان، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى مشاركة 4726 ملاحظا في الامتحانات، إضافة إلى 500 ملاحظ احتياط من أعضاء هيئة التدريس، ونحو 671 مراقبا موزعين على كل اللجان والقاعات الامتحانية، و1274 عضوا بلجان الخدمات.

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وأكدت الوزارة أن الامتحانات سارت وفق الخطة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والحكم المحلي، ولم ترصد أي خروقات أمنية طوال تلك الفترة. يذكر أن عضو اللجنة الأمنية المشرفة على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية المقدم خالد صقر، أعلن الأربعاء الماضي، أن 2000 فرد أمن شاركوا في تأمين امتحانات الثانوية التي جرت في اللجان المختلفة بالعاصمة.

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