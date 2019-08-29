عبد الجليل يعد بمحاسبة المهملين في أعمال الصيانة بالجامعات

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، (الإنترنت: أرشيفية)

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، إن هناك بعض الجامعات التي لم تستطع إكمال أعمال الصيانة المقررة مسبقًا، معقبًا: «ربما يعود الأمر إلى ضيق الوقت أو نقص الإمكانات،، إما لو كان السبب إهمال متعمد، فسيكون هناك تصرف مختلف».

وأجرى عبد الجليل، أمس الأربعاء جولة بالمؤسسات التعليمية التي تستضيف قاعات ولجان الامتحانات؛ لمتابعة لسير امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2018/2019، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واطلع عبد الجليل على أعمال الصيانة في دورات المياه بتلك المؤسسات، والإضاءة، والنوافذ، إضافة إلى توفير الأدوات التي يحتاجها الطلاب، مؤكدًا أن هناك بعض الجامعات استطاعت إكمال الصيانة في الوقت المناسب، وأخرى عليها بعض الملاحظات.

ونوه بأن الوزارة أرسلت قبل مدة، فرق فنية لتقييم وضع المؤسسات التعليمية، وما تحتاجه، وأرسلت المخصصات المالية إليها من أجل عمل الصيانة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك «جلسة مطولة حول الأمر بعد انتهاء امتحانات الثانوية»