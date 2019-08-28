«تعليم الوفاق»: فتح باب قبول تلاميذ في الصف الأول الابتدائي الأحد المقبل

عثمان عبدالجليل المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق.

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بدء قبول التلاميذ في الصف الأول الابتدائي من مرحلة التعليم الأساسي يوم الأحد القادم للعام الدراسي الجديد 2019-2020.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن إدارة التعليم الأساسي بالوزارة أبلغت مراقبي التعليم بفتح باب قبول التلاميذ في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي ابتدا من يوم الأحد القادم 1 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة في تعميم أرسلته لمراقبي التعليم في البلديات أن التلاميذ المستهدفين للدراسة للعام الدراسي 2019-2020 هم مواليد 2013 في التعليم العام والخاص.