«صحة الوفاق» تتحمل تكاليف برامج تدريب الأطباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:35 مساء
وفد من «صحة الوفاق» يزور مجلس التخصصات الطبية، 29 يوليو 2019، (مجلس التخصصات الطبية)

تسلم مجلس التخصصات الطبية دعما ماليا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، لتغطية تكاليف برامج التدريب والامتحانات التي يجريها الأطباء في مختلف التخصصات، ومنها جراحة الأعصاب والعظام وطب الطوارئ والجراحة العامة والطب العام لنيل شهادة الزمالة الليبية،

وتفقد وكيل الوزارة، محمد عيسى، وفق بيان، أعمال الصيانة داخل المجلس، وزار قاعات الامتحانات والمكتبة والأقسام، كاشفا أن الوزارة ستربط القاعات والمكتبة بشبكة إنترنت فضائي، وتوفير مولد كهربائي لحل مشاكل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة .

وتشرف إدارة المشروعات بـ«صحة الوفاق» على أعمال صيانة لمبنى مجلس التخصصات الطبية، وسيتم تجهيز القاعات والإدارات بكامل احتياجاتها من الأثاث المكتبي والتجهيزات الخاصة بها.

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