بلدية غريان تعلن «تحصين المدينة» وتفعيل غرفة عمليات مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 07:21 مساء
راجمة صواريخ عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان يوم 28 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلنت بلدية غريان تفعيل غرفة عمليات مشتركة وتجهيزها تقنياً وربطها بكافة التمركزات والمحاور والقيادة في المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، و«تحصين المدينة ومداخلها من قوة لواء غريان وقوة حماية غريان والقوات المساندة من خارج المدينة».

وشدد بيان للبلدية اليوم، عن تفعيل الغرفة المشتركة التابعة لوزارة الداخلية وإنشاء لجنة طوارئ أمنية، وإعادة ترتيب مديرية الأمن واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالضبط والربط وإحالة كشوفات الغياب وإيقاف 153 شرطيًا متغيبًا عن العمل، وتجهيز مجموعة سيارات دعم للنجدة ودعم أفراد لقسم البحث الجنائي وتأمين عدة مواقع بقوة شرطة وأهمها المستشفي ونشر دوريات ثابتة ومتحركة في المدينة بالتعاون مع الشرطة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق.

ولفت البيان إلى إتمام إجراءات توفير احتياجات المديرية من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، في انتظار إيصالها إلي غريان و وصول التفويض المالي الي الوزارة بمبلغ 4 ملايين دينار، المبلغ الذي قدمه المجلس الرئاسي إلى مدينة غريان عقب تحريرها.

وتوقعت البلدية «نشاطًا وفاعلية منذ بداية الأسبوع القادم مع تزايد الضغوط الرسمية والشعبية لتفعيل كافة الأجهزة الأمنية في المدينة وليس مديرية الأمن فقط».

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت في 26 يونيو الماضي، السيطرة على بلدية غريان، من قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، ضمن الحرب التي انطلقت في ضواحي العاصمة طرابلس، منذ الرابع من أبريل الماضي، وخلفت مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، حسب منظمة الصحة العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
«سماسرة الحرب» استغلوا أزمة النازحين.. وضاعفوا الإيجارات!
ليبيا
في العدد 191: البيان السداسي ومغزى الدعوة لـ«حكومة وحدة وطنية»
ليبيا
قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 تضع المنتخب الليبي في مواجهة جديدة مع تونس
رياضة محلية
تعويضات عائلة حنا: وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة
ليبيا
القمر جسم فلكي ألهب مخيلة الإنسان على مدى قرون
منوعات
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل سعد فرج بن عمران
ثقافة وفن
منبر المرأة الليبية للسلام يستذكر اغتيال فريحة البركاوي
ليبيا
«مراسلون بلا حدود» تدعو «الموقتة» إلى احترام حق المواطنين في الإعلام بعد منعها ...
ليبيا
«النهر الصناعي»: اقتحام حقول الآبار وقطع الكهرباء وإيقاف ضخ المياه
ليبيا
بريطانيا تتسلم شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصحة العالمية تحذر من السكر في طعام الأطفال