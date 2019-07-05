انتهاء المرحلة الأولى من صيانة مركز الجراحات في بنغازي

غرفة عمليات في مركز الجراحات التخصصية في بنغازي بعد الصيانة، 5 يوليو 2019، (وال البيضاء)

انتهت أعمال المرحلة الأولى من صيانة غرف العمليات بالأقسام المختلفة في مركز الجراحات التخصصية بمدينة بنغازي، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم استلام غُرف العمليات بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمركز، بعد توسعتها.

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وأوضح المكتب أن «أعمال الصيانة جاءت بموجب تعاقد مع شركة التعمير المتجدد والمبني، على صيانة جذرية لغُرف العمليات بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وتوسعة غرفة العناية بقسم جراحة المسالك البولية».