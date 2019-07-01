الطاهر يبحث مع «جي. آي. زد GIZ» الألمانية أوجه التعاون في مجال الحكم المحلي

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع مؤسسة «جي. آي. زد GIZ» للتعاون الألمانية, 1 يوليو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، مع مؤسسة «جي. آي. زد GIZ» للتعاون الألمانية، أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في مجال الحكم المحلي، وبينها استحداث مركز لتقديم خدمات متكاملة للمواطن في البلديات وإعداد الكوادر والميكنة الإدارية وتنمية القدرات للشباب والمرأة والمساهمة في معالجة بعض المختنقات التي تعوق سير العمل في المجالس البلدية والبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الطاهر ومسئولي المؤسسة الألمانية، بحضور المستشار بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألماني دينيس سرتكان، ومدير مكتب طرابلس لمؤسسة التعاون الألمانية في ليبيا منفرد فان أكررت.

ووفق بيان للوزارة اليوم، استعرض الاجتماع المشاريع التطبيقية في مختلف البلديات المستهدفة ومن بينها استحداث مراكز للتدريب على بعض الحرف للشباب والمرأة، بالإضافة إلي كما ناقش الاجتماع استحداث مشاريع مشتركة بين المؤسسات الألمانية والإنجليزية، تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتطوير الأداء الإداري والمالي بالمجالس البلدية وإعداد أدلة للوصف الوظيفي للوظائف بالمجالس البلدية.