الطاهر يبحث مع «جي. آي. زد GIZ» الألمانية أوجه التعاون في مجال الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:13 مساء
وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع مؤسسة «جي. آي. زد GIZ» للتعاون الألمانية, 1 يوليو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، مع مؤسسة «جي. آي. زد GIZ» للتعاون الألمانية، أوجه التعاون المستقبلية المقترحة في مجال الحكم المحلي، وبينها استحداث مركز لتقديم خدمات متكاملة للمواطن في البلديات وإعداد الكوادر والميكنة الإدارية وتنمية القدرات للشباب والمرأة والمساهمة في معالجة بعض المختنقات التي تعوق سير العمل في المجالس البلدية والبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع بين الطاهر ومسئولي المؤسسة الألمانية، بحضور المستشار بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي الألماني دينيس سرتكان، ومدير مكتب طرابلس لمؤسسة التعاون الألمانية في ليبيا منفرد فان أكررت.

ووفق بيان للوزارة اليوم، استعرض الاجتماع المشاريع التطبيقية في مختلف البلديات المستهدفة ومن بينها استحداث مراكز للتدريب على بعض الحرف للشباب والمرأة، بالإضافة إلي كما ناقش الاجتماع استحداث مشاريع مشتركة بين المؤسسات الألمانية والإنجليزية، تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتطوير الأداء الإداري والمالي بالمجالس البلدية وإعداد أدلة للوصف الوظيفي للوظائف بالمجالس البلدية.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأناناس.. مخزن للطاقة