الكبير يبلغ وليامز بإجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 06:56 مساء
لقاء الكبير ووليامز بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (مصرف ليبيا المركزي)

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، إن المحافظ الصديق عمر الكبير أبلغ نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز والمستشار الاقتصادي للبعثة بـ«إجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط».

وأوضح المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الكبير ووليامز والمستشار الاقتصادي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خصص «لمناقشة آخر المستجدات بشأن سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء».

وأضاف أن اللقاء تطرق «إلى عدة موضوعات منها برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتمَّ إبلاغ السيدة ستيفاني على إجراءات المطابقة الشهرية لمبيعات النفط وإيراداته بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وتم التطرق لإجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية».

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن اللقاء تناول أيضًا «الحديث عن استكمال مشروعات البنية التحتية بالجنوب الليبي، وكذلك مساعدة الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في إنجاز أعمالها».

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