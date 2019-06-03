حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (3 يونيو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 09:44 مساء
حصاد اليوم من «بوابة الوسط» (3 يونيو 2019)

شهد اليوم الإثنين 3 يونيو 2019، عديد الأحداث في ليبيا على كافة المستويات، أهمها إعلان الأربعاء أول أيام عيد الفطر في الدولة الليبية، وتحذيرات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من وصول الحرب الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس إلى المنشآت النفطية، وغير ذلك من الأحداث التي يتضمنها حصاد اليوم من «بوابة الوسط».

الأربعاء أول أيام العيد في ليبيا

مع استطلاع هلال شوال، أعلنت دار الإفتاء الليبية في العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، تعذر رؤية الهلال وأن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، (للمزيد انقر هنا)..

صمت المدافع
وعلى المستوي الميداني، عبَّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن الأمل في أن «تصمت المدافع، وأن يعود الجميع للتعقل والتواد والتسامح»، وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، (للمزيد انقر هنا)..

الحرب تهدد إمدادات النفط
فيما أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، تخوفه من وصول الحرب الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس إلى المنشآت النفطية، محذرا من أن استمرار الحرب لفترة أطول يهدد إمدادات النفط الليبية، (للمزيد انقر هنا)..

تخريب متواصل
وعلى الأرض قال مسؤول الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توفيق الشويهدي، اليوم الاثنين، إن ثلاث آبار مياه بالحقل الشمالي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة، تعرضت للتدمير والتخريب في ثاني حادث من نوعه خلال أيام ليرفع عدد الآبار الخارجة عن الخدمة إلى 101 بئر، (للمزيد انقر هنا)..

الاتحاد الأوروبي متهم
وفي إشارة إلى مطالب حقوقية بملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب سياساته مع ليبيا في مجال التعامل مع المهاجرين، قال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد لا يمكنه التعليق على الإجراءات القانونية «غير القائمة»، (للمزيد انقر هنا)..

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