دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا

أعلنت دار الإفتاء الليبية في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال وأن غدا الثلاثاء هو المتممم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك وشهر شوال.

وقبل قليل، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الموقتة بمدينة البيضاء، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وتركيا، أن غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. فيما أعلنت مصر أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.