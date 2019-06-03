المبعوث الأممي في مناسبة عيد الفطر: أتمنى أن تصمت المدافع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 02:57 مساء
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

عبَّر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن الأمل في أن «تصمت المدافع، وأن يعود الجميع للتعقل والتواد والتسامح»، وذلك لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال في تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» اليوم الإثنين: «مبارك عيد الفطر لكل أصدقائي المسلمين، لمن هو قادر على التمتع بأجواء العيد وبهجته، إنما بالأخص لمن تحرمه النزاعات والحروب والهجرة القسرية من ذلك الحظ».

وتعثرت الجهود الأممية الرامية لوقف حرب العاصمة طرابلس التي تدخل شهرها الثالث غدًا، مع سيطرة الجمود العسكري، باستمرار حالة الكر والفر بين طرفي الحرب.

ولم يخف سلامة إحباطه من استمرار الحرب على أعتاب العاصمة طرابلس، معتبرًا في تصريحات سابقة أن ليبيا «تقدم على الانتحار وتبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يصمد متجر «آب ستور» أمام العاصفة؟
علوم وتكنولوجيا
رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
«كريزيس غروب» يقدّم رؤيته لحل أزمة حرب العاصمة طرابلس
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث يكشف حقيقة مثيرة عن البدانة وجراحات القلب