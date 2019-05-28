وزير المواصلات: افتتاح خط جوي بين مطاري «معيتيقة وتمنهنت» خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 12:09 صباحا
لقاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق مع عدد من الوزارات الخدمية, 27 مايو 2019 (وزارة الحكم المحلي)

أعلن وزير المواصلات ميلاد معتوق، استكمال الترتيبات النهائية لافتتاح خط جوي بين مطاري «معيتيقة وتمنهنت» خلال الأيام القادمة، والعمل على افتتاح خطوط أخرى بمطارات «أوباري، غات، غدامس».

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أمس الإثنين، مع وزراء الحكم المحلي، الاقتصاد والصناعة، المالية، المواصلات، الصحة، التعليم، بالإضافة للشركة العامة للكهرباء، إذ تركز الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على مناقشة المواضيع الخدمية، ومنها آليات دعم شركة الخدمات العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها داخل بلدية طرابلس الكبرى، واستعراض مشاريع القرارات التي تدعم الشركة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى سعي مهندسي الشركة لتشغيل محطة أوباري خلال الأيام القادمة، لتسهم في سد العجز القائم على الشبكة العامة وخاصة في مناطق الجنوب.

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