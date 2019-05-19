معيتيق والكبير يبحثان تسهيل الخدمات للنازحين

معيتيق والكبير خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 19 مايو 2019 (إدارة الإعلام بالمجلس الرئاسي)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وتناول اللقاء «أوضاع النازحين جراء الحرب على طرابلس، والعمل على تسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجونها»، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

كان محافظ المصرف المركزي بحث مع مديري المصارف التجارية الأسبوع الماضي، الصعوبات التي تواجه المصارف عند تقديم خدماتها للمواطنين النازحين وإيجاد حلول عاجلة لمواجهتها.

واندلعت الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من شهر أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وأسفرت حتى 13 مايو الجاري عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 آخرين، حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين بلغ أكثر من 75 ألف شخص، وفق تصريحات إعلامية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك.