46 عرسا جماعيا برعاية صندوق الزكاة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 08:15 مساء
العرس الجماعي بمسرح كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد. (الإنترنت)

شهد مسرح كلية التقنية الإلكترونية في بني وليد، اليوم الأربعاء، عرسا جماعيا لـ 46 عريسا برعاية مكتب صندوق الزكاة في المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام بصندوق الزكاة في بني وليد، علي التائب لـ«بوابة الوسط» إن الصندوق «قدم دعما لهؤلاء العرسان بصك مالي قدره 10 آلاف دينار، من أجل تذليل الصعاب أمام هؤلاء العرسان خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد ونقص السيولة في المصارف بالمدينة».

وألقيت خلال مراسم العرس الجماعي العديد من الكلمات التي أكدت على ضرورة التكاتف ومساعدة ودعم الشباب للزواج، إضافة إلى بعض الخطب والمواعظ تتعلق بالحياة اليومية للمتزوجين.

وحضر مراسم العرس الجماعي عدد من مشايخ وأهالي وذوو العرسان وأهالي مدينة بني وليد.

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