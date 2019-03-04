مواطن مصري يفقد إصابع يده بعد العبث برصاصة في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

فقد عبدالنبي السيد يوسف مصري الجنسية ثلاثة من أصابع يده اليسرى بعد أن عبث برصاصة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي، وأسعف إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن عبدالنبي (29 عامًا) عثر على الرصاصة وعبث بها عبر مباشرة الطرْقِ عليها لمرات متتالية ما أدى إلى انفجارها وتسببت في قطع ثلاثة أصابع من يده اليسرى.

وأوضحت البرغثي، أن عبدالنبي لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وأكدت أن الأطباء يتابعون حالته الصحية التي وصفتها بـ«المستقرة».