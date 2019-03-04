مواطن مصري يفقد إصابع يده بعد العبث برصاصة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 04 مارس 2019, 08:02 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. (الإنترنت)

فقد عبدالنبي السيد يوسف مصري الجنسية ثلاثة من أصابع يده اليسرى بعد أن عبث برصاصة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي، وأسعف إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن عبدالنبي (29 عامًا) عثر على الرصاصة وعبث بها عبر مباشرة الطرْقِ عليها لمرات متتالية ما أدى إلى انفجارها وتسببت في قطع ثلاثة أصابع من يده اليسرى.

وأوضحت البرغثي، أن عبدالنبي لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وأكدت أن الأطباء يتابعون حالته الصحية التي وصفتها بـ«المستقرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
لنقي يؤيد فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية وتأجيل الانتخابات الرئاسية
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
فضيل بوعجيلة لـ«الوسط»: «خالتي مشهية» نجح لقربه من كل فئات المجتمع الليبي
ثقافة وفن
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطوير «صامت» للطائرة الخارقة للصوت