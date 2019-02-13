وفد من القيادة العامة يصل تمنهنت ويجتمع بالمسؤولين المحليين في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 13 فبراير 2019, 07:09 مساء
مطار تمنهنت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وصل وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية برئاسة اللواء صقر الجروشي يرافقه اللواء ونيس بوخمادة والعميد أحمد المسماري وعدد من الضباط اليوم الأربعاء، إلى مطار تمنهنت المدني واجتمع مع المسؤولين في مدينة سبها.

وقال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي لـ«بوابة الوسط» إن وفد القيادة العامة التقى في مطار تمنهنت المدني بعدد من حكماء ومختاري المحلات ومنظمات المجتمع المدني وأعيان مدينة سبها، بحضور آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي.

وأوضح الخيالي أن الهدف من الزيارة «هو طمأنة أهالي الجنوب بشأن عمليات القوات المسلحة فى المنطقة والتأكيد على أنها من أجل الاستقرار وفرض الأمن ولا تستهدف أي مكون فى الجنوب الليبي».

وأضاف عميد بلدية سبها أن مختاري المحلات والحكماء أكدوا لوفد القيادة العامة «دعمهم للقوات المسلحة من أجل بناء الدولة وتفعيل المؤسسات».

وكانت مصادر في المنطقة قد رجحت في تصريح سابق اليوم إلى «بوابة الوسط» أن يقوم القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر بزيارة سبها.

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