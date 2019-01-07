ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية بميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 05:04 مساء
المسدسات المضبوطة داخل حاوية بميناء مصراتة. (مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة)

أعلنت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة، اليوم الإثنين، ضبط 556 كرتونة تحوي مسدسات داخل حاوية بميناء مصراتة، مشيرا إلى أن المسددسات «تركية عيار 8 ملم» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المصلحة عبر صفحتها إنه جرى «ضبط حاوية واحدة 20 قدمًأ تحتوي على مسدسات تركية عيار 8 ملم وكانت الحاوية تحتوي على بعض المواد المنزلية وألعاب الأطفال من الأمام وذلك لغرض التمويه وبعد فرز وجرد البضاعة كانت الكمية 556 كرتونة بواقع 36 مسدسًا في كل كرتونة».

ونوهت مصلحة الجمارك وحدة التفتيش الآلي مصراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى «أن الحاوية كانت مستكملة للإجراءات الجمركية».

وسبق أن أعلنت السلطات الجمركية في ميناء الخمس قبل أيام عن ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر مستوردة من تركيا ما أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية.

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