المسماري: نؤكد احترام الحريات العامة والخاصة بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 02:41 صباحا

أكد الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، احترام الحريات العامة والخاصة «طالما لا تخالف الدستور والأعراف والتقاليد، ونحث الجميع على احترامها».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي: «إننا مع الشعب الليبي في الديمقراطية، ونحن نؤكد احترام الحريات، والديمقراطية لها حدود ولسنا مع الحريات المطلقة، بل مع الحرية التي تتفق مع الشريعة والقانون والأعراف والتقاليد».

وأضاف: «هدفنا واضح، وهو بناء مؤسسات الدولة وتحرير البلاد من الإرهاب.. والإرهاب أنواع منهم مَن يحمل منطقًا سياسيًّا أو كاميرا أو سلاحًا».

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وختم المسماري قائلاً بالقول:  «إن خطوط الإرهاب طويلة جدًّا ومتنوعة تستطيع أن تغير موقفها في وقت قصير، ولكن نحن لهم بالمرصاد كون الأرض للرجال فقط وليست للجبناء».

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