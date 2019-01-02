المسماري: وحدات من الجيش الليبي وصلت إلى قاعدة السارة جنوب الكفرة

قال الناطق باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسماري، إن وحدات من الجيش الليبي وصلت إلى قاعدة السارة (350 كلم جنوب الكفرة)، مشيرًا إلى أن قوات الجيش «أكملت تمشيط محيط مدينة الكفرة وتأمينه».

وأكد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي: «إن الصحراء الليبية بها موارد كثيرة، وعليه فإن الجيش الليبي يعمل على بسط السيطرة الأمنية بها حتى تتمكن الشركات الأجنبية من العودة إلى أعمالها في قطاع النفط والغاز وباقي القطاعات الأخرى، وحتى لا نخسر الوقت والجهد».

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وأشار المسماري إلى أن «قوات الجيش تنتشر في مناطق مختلفة لمكافحة عمليات التهريب وحفظ الأمن».