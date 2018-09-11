«اقتصاد أوجلة» يشكل لجنة لمراقبة الجمعيات الاستهلاكية

قررت مراقبة الاقتصاد في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات، تشكيل لجنة لمراقبة الجمعيات الاستهلاكية المسؤولة عن توزيع السلع التموينية للمواطنين في البلدية، وفق ما أعلنه مراقب الاقتصاد عبد السلام حانة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح أمس الإثنين، بمقر مراقبة اقتصاد بلدية أوجلة ضم الكادر الإداري والوظيفي ومكاتب التفتيش عن السلع التموينية، والدقيق ومكتب مراقبة الجمعيات الاستهلاكية بالبلدية.

وقال مراقب اقتصاد أوجلة عبد السلام حانة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش مشكلة نقص الدقيق المدعوم وانعدامه بالمخابز العاملة في البلدية البالغ عددها 5 مخابز، موضحًا أن الاجتماع «عُقد لوضع آلية مستقبلية للتقليل من انعدام الدقيق بالمخابز وتوفيره».

وأضاف حانة أن الاجتماع تطرق إلى توزيع السّلع التموينية المخصصة من قبل صندوق موازنة الأسعارعلى الجمعية الاستهلاكية وتشكيل لجنة مراقبة الجمعيات البالغ عددها 12 جمعية تستهلك المواد التموينية بحسب المساهمين بها من سكان المدينة.