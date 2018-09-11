«اقتصاد أوجلة» يشكل لجنة لمراقبة الجمعيات الاستهلاكية

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018, 04:31 مساء

قررت مراقبة الاقتصاد في بلدية أوجلة بمنطقة الواحات، تشكيل لجنة لمراقبة الجمعيات الاستهلاكية المسؤولة عن توزيع السلع التموينية للمواطنين في البلدية، وفق ما أعلنه مراقب الاقتصاد عبد السلام حانة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح أمس الإثنين، بمقر مراقبة اقتصاد بلدية أوجلة ضم الكادر الإداري والوظيفي ومكاتب التفتيش عن السلع التموينية، والدقيق ومكتب مراقبة الجمعيات الاستهلاكية بالبلدية.

وقال مراقب اقتصاد أوجلة عبد السلام حانة لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش مشكلة نقص الدقيق المدعوم وانعدامه بالمخابز العاملة في البلدية البالغ عددها 5 مخابز، موضحًا أن الاجتماع «عُقد لوضع آلية مستقبلية للتقليل من انعدام الدقيق بالمخابز وتوفيره».

وأضاف حانة أن الاجتماع تطرق إلى توزيع السّلع التموينية المخصصة من قبل صندوق موازنة الأسعارعلى الجمعية الاستهلاكية وتشكيل لجنة مراقبة الجمعيات البالغ عددها 12 جمعية تستهلك المواد التموينية بحسب المساهمين بها من سكان المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كارة» يقول كلمته عن المنتخب الليبي ويبرز النقطة المهمة أمام «عمروش»
رياضة محلية
الكتيبة 301 مشاة: تعرضنا لهجوم طيلة 3 أيام فقدنا خلاله الكثير من الضباط والجنود
ليبيا
«الإظلام التام» يجبر أهالي سبها لاستخدام أساليب عصر ما قبل الكهرباء
ليبيا
هدنة العاصمة.. «مُسكن» في انتظار قوةّ نظامية موحدة
ليبيا
أحمد لنقي: أربع خطوات لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الهادفة إلى إطالة أمد عدم ...
ليبيا
النواب» يفشل مرة أخرى في عقد جلسة للتصويت على قانون الإستفتاء
ليبيا
أنباء عن طلب «عمروش» التسلح بالجزائر في قمة ليبيا ونيجيريا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: المخابرات الأميركية تستعد لشن غارات ضد «القاعدة» و«داعش» بجنوب ...
ليبيا
فيديو للملاكم الليبي الزناد يجسد موقف الشعب من الحوار والموت
رياضة محلية
بالصور.. مواطن في البريقة يصطاد أضخم سمكة مارلين
ليبيا
نيوزويك: هناك خلافات بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا
ليبيا
بالفيديو.. صلاح بادي: «الساعات القادمة ستكون حاسمة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد «آبل» من الهواتف الذكية