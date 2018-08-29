مواطن يتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت عن طبرق

أحد الفنيين يعمل على إصلاح العطل بموقع قطع الكابل الرئيسي في طبرق. (بوابة الوسط)

تسبب مواطن من مدينة طبرق، اليوم السبت، في قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت ومنظومتي المصارف والجوازات بسبب أعمال حفر عشوائية وسط المدينة.

وأوضح مدير مكتب اتصالات طبرق المهندس مفتاح الكيلاني لـ«بوابة الوسط» أن أعمال الحفر العشوائية «طالت شبكة اتصالات البريد وسط المدينة حيث تسبب أحد المواطنين في كسر خط الألياف البصرية والكيبل المحوري والنحاسي الذي يغذي كافة اتصالات مدينة طبرق والتي منها خدمات الواي ماكس والـ(ADSL) ومنظومتي المصارف والجوازات».

وأضاف الكيلاني أن هذا العطل تسبب في قطع الاتصالات وتوقف خدمة الإنترنت على نحو 3500 هاتف أرضي مربوطة بخدمة الـ(ADSL) من منطقة وسط المدينة إلى حي المنارة.

وأكد الكيلاني أن فرق الصيانة تقوم بعملها على أكمل وجه، متوقعًا إنهاء المشكلة وإصلاح العطل يوم الأحد المقبل. مطالبًا المواطنين بعدم الحفر العشوائي إلا بعد أخذ الإذن من مكتب الاتصالات وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والمواصلات وغيرها.