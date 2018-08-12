إعلان أسماء أوائل الإعدادية والثانوية العامة الخميس المقبل

وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رجحت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الإعلان عن أسماء الطلبة العشرة الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي الخميس المقبل.

وأرجع وكيل الوزارة، عادل جمعة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تريث الوزارة في إصدار نتائج الأوائل في الشهادتين إلى إفساح المجال أمام الطلبة لمراجعة درجاتهم وتقديم طعونه.

ونوه إلى أن هذا التريث «منعًا لحصول أي إرباك على غرار ما كان يحصل في السنوات الماضية، لإدارة الامتحانات عند الإعلان عن الأوائل فور اعتماد النتائج، ليتبين بعدها وجود طالب قد حدث خطأ في رصد درجاته، وأنه قد تحصل على معدل أعلى أو أقل من زميله، فيصار إلى تغيير النتيجة».

يشار إلى نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة بلغت 38.06%، و35.2% لمرحلة التعليم الفني المتوسط. فيما سجلت الشهادة الإعدادية أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، بنسبة 54.24%.

