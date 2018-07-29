موظفو مطار طبرق يغلقون المطار ويوقفون حركة الملاحة الجوية

طبرق ـ بوابة الوسط: فراس بن على | الأحد 29 يوليو 2018, 08:45 مساء

أغلق موظفو مطار طبرق، صباح اليوم الأحد، المطار بشكل موقت وأوقفوا حركة الملاحة الجوية بالمطار، احتجاجًا على تكليف مدير جديد للمطار خلفًا للمدير المستقيل حسن أهليل، بحسب ما ذكره مصدر من مديرية أمن المطار لـ«بوابة الوسط».

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن موظفي المطار وبعضًا من أهالي منطقة عمر المختار، التي يتواجد بها المطار، حضروا صباح اليوم وأغلقوا جميع إدارات المطار بما فيها برج المراقبة وصالتا ركاب المغادرة والوصول، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

وأضاف المصدر: «إن الموظفين مستائون من عملية التسلم المدير الجديد دون أن يتسلم من المدير السابق المستقيل، وهذا ما آثار غضب الموظفين، حيث جرت مراسل التسليم والتسلم بين إدارة المصرف التجاري الوطني فرع طبرق، واللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل، والمدير الجديد، ولم يحضر أي ممثل للمطار في مراسل التسليم والتسلم ما يثير الشبهة في هذه العملية» مؤكدًا توقف جميع الرحلات الداخلية والخارجية بالمطار.

وقرر موظفو مطار طبرق الدولي، الخميس الماضي، تعليق العمل الإداري بالمطار احتجاجًا على تكليف مدير جديد للمطار دون الرجوع إليهم ودون أي عملية تسليم وتسلم بين المديرين السابق والجديد.

وقال مصدر مطلع من إدارة مطار طبرق الدولي لـ«بوابة الوسط» إن شباب الفرع البلدي عمر المختار والعاملين به نظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا المطار احتجاجًا على تكليف إدارة جديدة من قبل مصلحة المطارات في البيضاء بصورة غير قانونية لإجراءات التسليم والتسلم، حيث لم يحضر المدير السابق للمطار السيد حسن أهليل الذي قدم استقالته من منصبه خلال الفترة الماضية وكذلك لم يحضر أحد نيابة عنه من مديري الأقسام والإدارات بالمطار.

وذكر المصدر أن أهالي منطقة عمر المختار وموظفي مطار طبرق «توصلوا بالإجماع إلى تزكية شخص مناسب عليه إجماع من قبل كافة الأطراف، وقد تواصلنا مع الإدارة بشأن هذا الموضوع وكانت راضية، لكن تفاجأنا بهذا التكليف الجديد وفرض سياسة الأمر الواقع من قبل بعض المسؤولين، وهذا الأمر ترتب عليه تعليق العمل بالمطار».

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