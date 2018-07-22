إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعي شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 11:44 صباحا
مهاجرون غير شرعيين على متن زورق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت القوات البحرية، اليوم الأحد، إنقاذ 40 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي شمال زوارة.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة، في بيان صحفي، أن دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس أنقذت 31 رجلاً، وطفلاً واحدًا و8 نساء، كانوا على متن القارب.

ونوه إلى إنزال المهاجرين بنقطة القاعدة لحرس السواحل عقب وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، مشيرًا إلى تقديم المساعد الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يشار إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مغربية ومصرية وسورية ونيجيرية.

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