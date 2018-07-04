الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها الجوية من مطار بنينا إلى تمنهنت

طائرة الخطوط الليبية بمطار تمنهنت قبل إقلاعها عائدة إلى بنغازي. (بوابة الوسط)

استأنفت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي شرق البلاد إلى مطار تمنهنت المدني ببلدية وادي البوانيس في الجنوب بعد توقف دام قرابة شهرين.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية وادي البوانيس محمد مامي لـ«بوابة الوسط» إن الرحلات الجوية لشركة الخطوط الليبية بين مطار تمنهنت وبنينا ستكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن طائرة تابعة للخطوط الليبية وصلت صباح اليوم إلى تمنهنت.

وأوضح مامي أن طائرة الخطوط الليبية هبطت بمطار تمنهنت على تمام الساعة 9:55 صباحًا، وعلى متنها 65 راكبًا وأقلعت عائدة على تمام الساعة 11:45 وعلى متنها 171 راكبًا.

ونقل مامي عن أحد موظفي شركة المناولة الأرضية بالمطار أن «الطائرة تأخرت عن موعد إقلاعها عائدة إلى بنغازي لساعتين بسبب عدم استعداد الشركات والجهات المشغلة للمطار هذا الأسبوع».