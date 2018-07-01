تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء

تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في السوق السوداء بمستهل تعاملات الأسبوع.

وسجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا بواقع 3 قروش مسجلا 6.89 دينار اليوم الأحد مقابل 6.86 دينار أمس السبت، حسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو والجنيه الإسترليني 6 قروش، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم 7.99 دينار مقارنة بـ 7.93 دينار أمس، وبلغ سعر العملة البريطانية 9.00 دينارات مقابل 8.94 دينار.

ويسجل سعر صرف الدينار تذبذبًا محدودًا مقابل الدولار عبر انخفاضات وارتفاعات طفيفة، رغم التطورات الأخيرة التي شهدها الهلال النفطي مؤخرًا.