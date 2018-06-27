بعد أن فُقدا منذ فبراير.. العثور على جثتي شابين بمزرعة غرب بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 27 يونيو 2018, 10:11 مساء
ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء. (أرشيفية: بوابة الوسط)

عثرت السلطات الأمنية في مدينة بنغازي على جثتي الشابين امحمد صالح الجلالي ويوسف عادل العكاري، مدفونتين في إحدى المزارع بأحد الأحياء الغربية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الجلالي والعكاري هما من سكان النواقية، وفقد الاتصال بهما منذ شهر فبراير الماضي، ولم ترد عنهما أي معلومات منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات الأمنية في بنغازي كانت ألقت القبض على أحد المشتبه بهم بعد البحث والتحري عنه ومراقبته على مدار الساعة، وأقر خلال التحقيق معه معترفًا بجريمة قتل الشابين ومكان دفن الجثتين، مشيرة إلى أن «الجريمة جنائية بحسب المعطيات والتحقيقات».

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