حمدي بطاو مديرا فنيا للمدينة خلفا لرضا عطية رابع الراحلين في الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

قدم المدرب الوطني رضا عطية استقالته من تدريب الفريق الأول بنادي المدينة، بعد أن استمر لأربع جولات فقط، وجاء الرحيل بعد خسارة في آخر مباراة أمام فريق الاتحاد ضمن الجولة الرابعة بنتيجة هدف دون رد.

فريق المدينة بعد الجولة الرابعة بات برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسارة.

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وتعاقدت إدارة نادي المدينة مع المدرب الوطني حمدي بطاو، ومساعده معاذ عبود، ومدرب حراس المرمى مفتاح غزالة، خلفًا لرضا عطية.

رضا عطية، هو رابع مدرب يغادر الدوري الممتاز هذا الموسم، فقد سبقه مدرب الخمس البلجيكي لوك إيميال، ومدرب فريق الهلال سمير الباز، ومدرب فريق التحدي رمضان الورفلي.