بالصور: الاتحاد يبدأ رحلته إلى تنزانيا لخوض أولى مبارياته في دوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صباح اليوم الخميس، رحلته إلى تنزانيا لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الرياضي 2022-2023.

ويحل فريق الاتحاد ضيفًا على نظيره فلامبو دو بطل بوروندي، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر على أرضية ملعب عزام بدولة تنزانيا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي مجموعة صور من بعثة الفريق، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «توكلنا على الله إلى تنزانيا»، حيث تمر البعثة بدولة تركيا ومن تركيا إلى تنزانيا.

فريق الاتحاد يبدا رحلته إلى تنزانيا. (حساب الاتحاد عبر فيسبوك)

فريق الاتحاد يبدا رحلته إلى تنزانيا. (حساب الاتحاد عبر فيسبوك)

فريق الاتحاد يبدا رحلته إلى تنزانيا. (حساب الاتحاد عبر فيسبوك)

فريق الاتحاد يبدا رحلته إلى تنزانيا. (حساب الاتحاد عبر فيسبوك)