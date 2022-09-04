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«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 04 سبتمبر 2022, 04:34 مساء
«الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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أقامت اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس»، أمس السبت، بفندق «المهاري» بطرابلس حفل مراسم توقيع عقود اللاعبين الجدد بحضور رئيس اللجنة التسييرية فرج أدريس ونائب الرئيس عمار عبيد والمدير التنفيذي ناجي الترهوني ومدرب الفريق الأول التونسي فتحي الجبال.

تم خلال الحفل توقيع عقود اللاعبين الجدد، وهم: أيوب عياد وياسين الشماخي ومحسن متولي وإبراهيما تانديا وياسين أنجيمة ومحمد الغنودي وعلاء القجدار.

- رضا عطية مدربا لفريق المدينة

من جهة أخرى، تغادر مساء اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى مصر للدخول في معسكر قصير قبل المواجهة المرتقبة مع فريق «كم كم» الزنجباري، المقرر لها في العاشر من شهر سبتمبر الجاري في زنجبار، مباراة العودة ستكون بملعب بنينا في السابع عشر من نفس الشهر.

كان فريق «الأهلي طرابلس» تعادل سلبيًا، أمس السبت، مع فريق «أبوسليم» في ثاني مباراة ودية له، بعد أن فاز في مباراته الودية الأولى على فريق «الأمواج الزرقاء» بنتيجة عشرة أهداف نظيفة.

الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
الأهلي طرابلس يقدم صفقاته الجديدة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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