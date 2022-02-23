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كأس ليبيا لكرة القدم ترفض المفاجآت في اليوم الأول و6 مواجهات.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 23 فبراير 2022, 02:48 مساء
كأس ليبيا لكرة القدم ترفض المفاجآت في اليوم الأول و6 مواجهات.. الأربعاء
مباراة الأهلي بنغازي أمام السد. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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خلت بداية الدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم من أي مفاجآت تذكر في اليوم الأول، والذي شهد 12 مباراة، حُسمت مباراتان فقط بركلات الترجيح، عبر تلك النتائج:

التعاون × الأنوار (2-0)
الهلال سبها × الشموع (1-1) ركلات الترجيح (5-4)
الفاوجا × المستقبل (2-1)
الأهلي بنغازي × السد (3-1)
المنار × النجمة (1-0)
التحدي × الصقور (2-1)
البشاير × ترهونة (1-0) ركلات الترجيح (3-2)
أبي الأشهر × الجمارك (1-0)
الخمس × اليرموك (1-0)
الجزيرة × رفيق (2-1)
الظهرة × الشروق (3-0)
المدينة × النصر زليتن (2-0)

بقية مباريات الكأس
اليوم الأربعاء، يتجدد الموعد مع ست مباريات في مسابقة الكأس موزعة على الملاعب الآتية، نجوم بنغازي يلتقي نسور مرتوبة على ملعب البيضاء والمراقب سليمان العجني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي المروج يلتقي نجوم أجدابيا والمراقب عبدالجليل ميكائيل، والنصر يلتقي المختار على ملعب بنينا والمراقب فوزي الصافي.

البرانس يتبارى مع بنغازي الجديدة على ملعب المرج والمراقب الناجي محمد، والاتحاد المصراتي يلتقي المجد على ملعب الخمس والمراقب عثمان زريق، والمحلة يتبارى مع الترسانة على ملعب أبوسليم والمراقب عبدالمنعم الشريف.

الخميس 24 فبراير
وتقام غدًا الخميس ثماني مواجهات، تبدأ المواجهة الأولى بين «الأخضر» و«شمال بنغازي» على ملعب البيضاء، والمراقب المبروك الفارسي، و«الهلال» يلتقي «الطيران» على ملعب المرج والمراقب أحمد جبريل، و«دارنس» مع «السلاوي» على ملعب البيضاء والمراقب نوري العبرة، و«وفاق أجدابيا» يتبارى مع «اتحاد تاورغاء» على ملعب أجدابيا والمراقب عطية أبوحزامية، أيضًا «الملعب الليبي» يتبارى مع «الشط» على ملعب أبوسليم والمراقب فوزي الهيشي، و«الأولمبي» يلتقي «الشرارة» على ملعب الزنتان والمراقب فتحي لحيو، و«أبوسليم» يتبارى مع «الجهاد» على ملعب الجميل والمراقب عبدالمنعم سويدان، و«السويحلي» يلتقي «الوحدة» على ملعب ترهونة والمراقب خالد أبوطبل.

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أما الجمعة، فيلتقي «القيروان» مع «المجد» على ملعب المروج والمراقب عبدالحكيم الإمام، و«شباب الجبل» يتبارى مع «السواعد» على ملعب الأبيار والمراقب عبدالرحيم حمد، وعلى ملعب بنينا «الصداقة» يلتقي «الأندلس» والمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب أجدابيا «خليج سرت» يلتقي «الأفريقي» والمراقب عثمان الجازوي.

مؤجلات الكأس
بينما تأجلت مباراتا «الاتحاد» مع «النهضة» و«الأهلي طرابلس» مع «وفاق صبراتة» إلى موعد لاحق، بسبب انشغال «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بالمواجهات الأفريقية، بعد أن وصلا إلى دور المجموعات بمسابقة «الكونفدرالية».

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