«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب دور الـ64 في كأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق غدًا الإثنين مباريات دور الـ64 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، بثلاث مباريات، فعلى ملعب بنينا، «التعاون» يلتقي «الأنوار» والمراقب إدريس علي، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، ستقام مباراتان «هلال سبها» يتبارى مع «الشموع» على ملعب الزنتان والمراقب خليفة الكلابي، وعلى ملعب العزيمة يلتقي «المستقبل» مع «الفالوجا» والمراقب عبدالباسط الرفاعي.

مباريات الثلاثاء

«الأهلي بنغازي» يلتقي «السد» على ملعب بنينا والمراقب محمد عبدالرحيم، وعلى ملعب المرج «النجمة» يلتقي «المنار» والمراقب عاشور خليل، وعلى ملعب البيضاء «التحدي» يتبارى مع «الصقور» والمراقب شاهين النويصري.

و«البشائر» يلتقي «ترهونة» على ملعب زليتن والمراقب عبدالباسط كريفة.

ويلتقي «أبي الأشهر» مع «الجمارك» على ملعب أبوسليم والمراقب خالد أبوخبلين، و«الخمس» يواجه «اليرموك» على ملعب «الزاوية» والمراقب عبد الحميد القعود، و«الظهرة» يتبارى مع «الشروق» على ملعب صبراتة والمراقب خيري الماقوري، و«المدينة» يلاقي «النصر» زليتن على ملعب الخمس والمراقب ناصر المهدي، و«رفيق» يتبارى مع «الجزيرة» على ملعب الجميل والمراقب عبدالوهاب راشد.

جولات الأربعاء

«نجوم بنغازي» يلتقي «نسور مرتوبة» على ملعب البيضاء والمراقب سليمان العجني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي «المروج» يلتقي «نجوم أجدابيا» والمراقب عبدالجليل ميكائيل، و«النصر» يلتقي «المختار» على ملعب بنينا والمراقب فوزي الصافي، و«البرانس» يتبارى مع «بنغازي الجديدة» على ملعب المرج والمراقب الناجي محمد، و«الاتحاد المصراتي» يلتقي «المجد» على ملعب الخمس والمراقب عثمان زريق، و«المحلة» يتبارى مع «الترسانة» على ملعب أبوسليم والمراقب عبدالمنعم الشريف.

الخميس 24 فبراير

«الأخضر» يلاقي «شمال بنغازي» على ملعب البيضاء والمراقب المبروك الفارسي، و«الهلال» يلتقي «الطيران» على ملعب المرج والمراقب أحمد جبريل و«دارنس» مع «السلاوي» على ملعب البيضاء والمراقب نوري العبره، و«وفاق أجدابيا» يتبارى مع «اتحاد تاورغاء» على ملعب أجدابيا والمراقب عطيه أبوحزامية، و«الملعب الليبي» يتبارى مع «الشط» على ملعب أبوسليم والمراقب فوزي الهيشي، و«الأولمبي» يلتقي «الشرارة» على ملعب الزنتان والمراقب فتحي لحيو، و«أبوسليم» يتبارى مع «الجهاد» على ملعب الجميل والمراقب عبدالمنعم سويدان، و«السويحلي» يلتقي «الوحدة» على ملعب ترهونة والمراقب خالد أبوطبل.

الجمعه 25 فبراير

«القيروان» يلتقي «المجد» على ملعب المروج والمراقب عبدالحكيم الإمام، و«شباب الجبل» يتبارى مع «السواعد» على ملعب الأبيار والمراقب عبد الرحيم حمد، وعلى ملعب بنينا «الصداقة» يلتقي «الأندلس» والمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب أجدابيا «خليج سرت» يلتقي «الأفريقي» والمراقب عثمان الجازوي.

وتم تأجيل مباراتي «الاتحاد» مع «النهضة» و«الأهلي طرابلس» و«وفاق صبراتة» إلى موعد لاحق، ويشار إلى أن مباريات مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

مباراة لهلال سبها. (صفحة هلال سبها عبر فيسبوك)