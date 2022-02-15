«بوابة الوسط» تقدم تفاصيل قرعة دور الـ64 لكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسفرت قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي عن الموجهات الآتية:

المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي يلتقي السد، والأخضر يلتقي شمال بنغازي، والنصر يلتقي المختار، والتحدي يلتقي الصقور، والتعاون يلتقي الأنوار، والصداقة يلتقي الأندلس، ودارنس يلتقي السلاوي.

أيضًا شباب الجبل يلتقي السواعد، وخليج سرت يلتقي الأفريقي، والهلال يلتقي الطيران، والنجمة يلتقي المنار، ونجوم أجدابيا يلتقي نسور مرتوبة، والمروج يلتقي نجوم أجدابيا، ووفاق أجدابيا يلتقي اتحاد تاورغاء، والقيرون يلتقي المجد، والبرنس يلتقي شمال بنغازي.

المجموعة الثانية

الاتحاد يلتقي النهضة، والأهلي طرابلس يلتقي الوفاق، والاتحاد المصراتي يلتقي المجد، والسويحلي يلتقي الوحدة، والخمس يلتقي اليرموك، والأولمبي يلتقي الشرارة، وأبوسليم يلتقي الجهاد، والمحلة يلتقي الترسانة، والظهرة يلتقي الشروق.

أيضًا البشائر يلتقي ترهونة، والمستقبل يلتقي الفالوجا، والمدينة يلتقي النصر زليتن، والشط يلتقي الملعب الليبي، ورفيق يلتقي الجزيرة، وأبي الأشهر يلتقي الجمارك، والهلال سبها يلتقي الشموع.