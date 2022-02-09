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الترسانة يتأهل للدور الثاني بتصفيات كأس ليبيا على حساب الحميدية بثلاثية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 02:10 مساء
الترسانة يتأهل للدور الثاني بتصفيات كأس ليبيا على حساب الحميدية بثلاثية
جانب من تدريبات فريق الترسانة. (خاص - بوابة الوسط)
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تأهل فريق الترسانة لكرة القدم إلى الدور الثاني من تصفيات كأس ليبيا بعد فوزه على فريق الحميدية بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولعب الفريقان المباراة أمس الثلاثاء بملعب شهداء عبد الجليل بجنزور، وتبادل فيها الفريقان الهجمات خلال مجريات اللعب، وانتهى الشوط الأول بهدف لصفر لصالح الترسانة سجله اللاعب بشير محمد في الدقيقة الأخيرة، بحسب ما نشرته «وال».

فريق الحميدية يمتلك عددا من اللاعبين المهرة واستطاعوا الوصول أكثر من مرة لمرمى الترسانة، ويعد من الفرق الواعدة في تاجوراء.

في الشوط الثاني واصل الترسانة هجماته على مرمى الحميدية وسجل اللاعب فاروق عزيز الهدفين الثاني والثالث ليتأهل الترسانة للدور الثاني من تصفيات الكأس.

حضر المباراة المدرب التونسي الجديد الذي تعاقد معه فريق الترسانة استعدادا لمباريات دوري الإياب في دوري الدرجة الأولى.

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