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8 مواجهات جديدة في كأس ليبيا.. الخميس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 23 فبراير 2022, 12:54 مساء
8 مواجهات جديدة في كأس ليبيا.. الخميس
مباراة لفريق الأخضر في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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تتواصل مباريات دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، التي تقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، ويقام غدا الخميس ثماني مواجهات، تبدأ المواجهة الأولى بين «الأخضر» و«شمال بنغازي» على ملعب البيضاء، والمراقب المبروك الفارسي، و«الهلال» يلتقي «الطيران» على ملعب المرج والمراقب أحمد جبريل، و«دارنس» مع «السلاوي» على ملعب البيضاء والمراقب نوري العبرة، و«وفاق أجدابيا» يتبارى مع «اتحاد تاورغاء» على ملعب أجدابيا والمراقب عطية أبوحزامية، أيضأً «الملعب الليبي» يتبارى مع «الشط» على ملعب أبوسليم والمراقب فوزي الهيشي، و«الأولمبي» يلتقي «الشرارة» على ملعب الزنتان والمراقب فتحي لحيو، و«أبوسليم» يتبارى مع «الجهاد» على ملعب الجميل والمراقب عبدالمنعم سويدان، و«السويحلي» يلتقي «الوحدة» على ملعب ترهونة والمراقب خالد أبوطبل.

أما الجمعة، فيلتقي «القيروان» مع «المجد» على ملعب المروج والمراقب عبدالحكيم الإمام، و«شباب الجبل» يتبارى مع «السواعد» على ملعب الأبيار والمراقب عبدالرحيم حمد، وعلى ملعب بنينا «الصداقة» يلتقي «الأندلس» والمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب أجدابيا «خليج سرت» يلتقي «الأفريقي» والمراقب عثمان الجازوي.

وسبق وانطلقت البطولة بمواجهات «الأهلي بنغازي» مع «السد» على ملعب بنينا والمراقب محمد عبدالرحيم، وعلى ملعب المرج «النجمة» مع «المنار» والمراقب عاشور خليل، وعلى ملعب البيضاء «التحدي» تبارى مع «الصقور» والمراقب شاهين النويصرى، و«البشائر» التقى «ترهونة» على ملعب زليتن والمراقب عبدالباسط كريفه، و«أبي الأشهر» مع «الجمارك» على ملعب أبوسليم والمراقب خالد أبوخبلين.

أيضاً الخمس واجه «اليرموك» «الزاوية» والمراقب عبد الحميد القعود، و«الظهرة» مع «الشروق» على ملعب صبراتة والمراقب خيري الماقوري، و«المدينة» لاقى «النصر زليتن» على ملعب الخمس والمراقب ناصر المهدي، و«رفيق» تبارى مع «الجزيرة» على ملعب الجميل والمراقب عبدالوهاب راشد، و«نجوم بنغازي» مع «نسور مرتوبة» على ملعب البيضاء والمراقب سليمان العجني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي التقى «المروج» مع «نجوم أجدابيا» والمراقب عبدالجليل ميكائيل، و«النصر» مع «المختار» على ملعب بنينا والمراقب فوزي الصافي، و«البرانس» تبارى مع «بنغازي الجديدة» على ملعب المرج والمراقب الناجي محمد، و«الاتحاد المصراتي» مع «المجد» على ملعب الخمس والمراقب عثمان زريق، و«المحلة» تبارى مع «الترسانة» على ملعب أبوسليم والمراقب عبدالمنعم الشريف، بينما تأجلت مباراتا «الاتحاد» مع «النهضة» و«الأهلي طرابلس» مع «وفاق صبراتة» إلى موعد لاحق، بسبب انشغال «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بالمواجهات الأفريقية، بعد أن وصلا إلى دور المجموعات بمسابقة «الكونفدرالية».

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