9 مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تجرى، اليوم الثلاثاء، تسع مباريات في دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم والتي تقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحده، والمباريات موزعة على الملاعب التالية:

الأهلي بنغازي×السد

الأهلي بنغازي يلتقي السد على ملعب بنينا والمراقب محمد عبدالرحيم، وعلى ملعب المرج النجمة يلتقي المنار والمراقب عاشور خليل.

وعلى ملعب البيضاء التحدي يتبارى مع الصقور والمراقب شاهين النويصرى، والبشائر يلتقي ترهونة على ملعب زليتن والمراقب عبدالباسط كريفه، وأبي الأشهر يلتقي الجمارك على ملعب أبوسليم والمراقب خالد أبوخبلين.

الخمس×اليرموك

الخمس يواجه اليرموك على ملعب الزاوية والمراقب عبد الحميد القعود، والظهرة يتبارى مع الشروق على ملعب صبراتة والمراقب خيري الماقوري، والمدينة يلاقي النصر زليتن على ملعب الخمس والمراقب ناصر المهدي، ورفيق يتبارى مع الجزيرة على ملعب الجميل والمراقب عبدالوهاب راشد.

مواجهات الأربعاء

نجوم بنغازي يلتقي نسور مرتوبة على ملعب البيضاء والمراقب سليمان العجني، وعلى الملعب الجانبي ببنغازي المروج يلتقي نجوم أجدابيا والمراقب عبدالجليل ميكائيل.

والنصر يلتقي المختار على ملعب بنينا والمراقب فوزي الصافي، والبرانس يتبارى مع بنغازي الجديدة على ملعب المرج والمراقب الناجي محمد.

الاتحاد المصراتي × المجد

الاتحاد المصراتي يلتقي المجد على ملعب الخمس والمراقب عثمان زريق، والمحلة يتبارى مع الترسانة على ملعب أبوسليم والمراقب عبدالمنعم الشريف.

الخميس 24 فبراير

الأخضر يلاقي شمال بنغازي على ملعب البيضاء، والمراقب المبروك الفارسي، والهلال يلتقي الطيران على ملعب المرج والمراقب أحمد جبريل، ودارنس مع السلاوي على ملعب البيضاء والمراقب نوري العبرة، ووفاق أجدابيا يتبارى مع اتحاد تاورغاء على ملعب أجدابيا والمراقب عطية أبوحزامية.

الملعب الليبي يتبارى مع الشط على ملعب أبوسليم والمراقب فوزي الهيشي، والأولمبي يلتقي الشرارة على ملعب الزنتان والمراقب فتحي لحيو، وأبوسليم يتبارى مع الجهاد على ملعب الجميل والمراقب عبدالمنعم سويدان، والسويحلي يلتقي الوحدة على ملعب ترهونة والمراقب خالد أبوطبل.



الجمعة 25 فبراير

القيروان يلتقي المجد على ملعب المروج والمراقب عبدالحكيم الإمام، وشباب الجبل يتبارى مع السواعد على ملعب الأبيار والمراقب عبدالرحيم حمد، وعلى ملعب بنينا الصداقة يلتقي الأندلس والمراقب محمد بلعم، وعلى ملعب أجدابيا خليج سرت يلتقي الأفريقي والمراقب عثمان الجازوي.