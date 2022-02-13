حشاد: نجهز لبطولة الجامعات الليبية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جارٍ التجهيز لبطولة ليبيا للجامعات في الشطرنج، التي ستقام بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس.

يأتي هذا بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الأولمبية ومنظمة «بيدق سالك»، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

وعن شروط البطولة قال حشاد: «يتراوح عمر الطالب المشارِك من الطلاب المسجلين والمنتظمين حاليًا في الجامعة من 18حتى 25 عامًا، أو خريجي العام الماضي، والبطولة بالنظام السويسري ومن 9 جولات، وزمن اللعب 20 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ عن كل نقلة».

وأكمل حشاد: «مدير عام البطولة دكتور حدهم العابد، والحكم الرئيسي هاشم النعمي، وحكم التتويج ميلاد الفيتوري، وحكام الصالة طرفة عطار وسراج بركة وعمر الفرجاني».

يشار إلى أنه من خلال البطولة سيتم اختيار الطلاب المتميزين، لتمثيل ليبيا في المحافل الخارجية.