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الهمالي مدربا لـ«أبوسليم» بعد استقالة عطية الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 07 فبراير 2022, 03:07 مساء
الهمالي مدربا لـ«أبوسليم» بعد استقالة عطية الثانية
أكرم الهمالي. (فيسبوك)
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تعاقدت إدارة نادي أبوسليم مع المدرب الوطني أكرم الهمالي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للمدرب الوطني رضا عطية الذي قدم استقالته للمرة الثانية خلال أسبوعين.

فريق أبوسليم استعد لمرحلة الإياب بتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجدد من بينهم محمد اشتيوي وعبد الرؤوف الشوشان، وأجرى عدة مباريات ودية من بينها مع فريق الأمواج الزرقاء، وفاز عليه بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

كما فاز على فريق التضامن بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، كما فاز على فريق جبل الأصابعة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وستُجرى مساء الإثنين مباراة ودية أخرى مع فريق زناتة، واختم الفريق مرحلة الذهاب بمسابقة الدوري الليبي الممتاز في المركز السابع برصيد عشر نقاط.

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