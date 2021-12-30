13 نزالا في بطولة الاستقلال للملاكمة ببنغازي

منافسات الملاكمة الليبية. (صفحة الاتحاد الليبي للملاكمة عبر فيسبوك)

تشهد صالة نادي قار يونس، اليوم الخميس، 13 نزالًا في بطولة الاستقلال الرابعة للملاكمة، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي.

وشكل الاتحاد الفرعي لجنة فنية من جمال الصويعي ومفتاح ابوعزة، وأيضًا لجنة حكام وقضاة البطولة والتي ضمت فرج التاورغي، وفتحي الكبير، وسليم الطبولي، وكمال بن زبلح، ومحمد الأثرم، ومحمد الفرجاني، وفتحي العمامي وخالد بن زبلح وعبدالحفيظ بن ناصر.

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وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم تكليف الأخوين سالم الضبع ومفتاح ابوعزة بتقييم حكام الملاكمة الجدد المشاركين موخرًا في دورة الحكام الملاكمة التي نظمها الاتحاد الفرعي للملاكمة ببنغازي.