تواصل مهرجانات الملاكمة الليبية

منافسات الملاكمة الليبية. (فيسبوك)

حيا رئيس اللجنة الفنية للملاكمة مفتاح بلوزه في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، الأندية والاتحادات على جهودها المبذولة في تنظيم عديد المهرجانات بمدن طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وأضاف بلوزه «أن الملاكمة الليبية في أيادٍ أمينة، وأن مدارس الناشئين تعد خطوة على الطريق الصحيح، وأن مهرجانات للملاكمة برزت فيها عديد المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر للعبة، واكتسبت المواهب الثقة بالنفس، وقدمت لمسات فنية رائعة فوق الحلبة».

وأكمل بلوزه: «بفضل تضافر جهود الجميع ستتواصل المهرجانات الشهرية في جميع المناطق».