شاهد عبر قناة «WTF».. أول نزال احترافي في أوروبا للفلاح الليبي أمام مورات التركي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 ديسمبر 2021, 11:44 صباحا
سعد الفلاح أمام مورات التركي. (إنترنت)

تتجه أنظار عشاق الملاكمة، اليوم السبت، إلى تركيا؛ حيث يخوض الملاكم الليبي سعد الفلاح أول مباراة احترافيه له في عالم الملاكمة على مستوى أوروبا.

وسيلتقي الفلاح بالملاكم التركي علي مورات، وستكون منقولة عبر قناة الوسط «WTF» بداية من الثامنة مساء.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الملاكم سعد الفلاح «استعددت لهذه المباراة الاحترافية منذ شهر تقريبًا تحت إشراف المدرب الإنجليزي من أصول ليبية محمد بوصفيطة والمدرب المحلي رضا الدواء».

وعن إنجازاته في ملاكمة الهواة، قال الفلاح «تُوجت ببطولة ليبيا ثلاث سنوات وبطولة ليبيا نصف الاحترافية مرتين، كما توجت بذهبية المغرب العربي العام 2019، وحقَّقت 25 فوزًا على التوالي في البطولات المحلية، وتوجت ببرونزية أفريقيا بالكونغو 2021، وذهبية بطولة تونس الدولية 2019، كما توجت ببطولة ليبيا للفئات السنية أواسط الناشئين أعوام 2015 و2016 و2017».

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