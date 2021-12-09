انطلاق دورة مدربي الملاكمة بطرابلس

ملاكمو المنتخب الوطني. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

انطلقت بصالة الملاكمة بنادي الاتحاد العسكري، بطرابلس، دورة مدربي الملاكمة المستوى الثالث، والتي يحاضر فيها الحكمان أحمد خالد جرناز، ومعاويه علي الهوني.

وتستهدف الدورة 5 مشاركين، وتتواصل لمدة 5 أيام ويتضمن برنامجها العديد من المحاضرات النظرية والعملية من بينها تاريخ رياضة الملاكمة محليًا ودوليًا، والقواعد الأساسية للملاكمة، وإدارة الحكام والقضاة، ومواقع الحلبة، وتجهيز محيط الحلبة، ومعاينة الحلبة قبل بدء المباريات، والملاكم والأوزان، القرعة وعملية الميزان، بالإضافة إلى محاضرات في القضاء ونظام التسجيل، ومعايير اللكم السليم ومنح النقاط.

كما يتضمن برنامج الدورة سلطات الحكم، والتوجيهات، والأوامر اللفظية، والالتحام والتشابك، والإصابات، ومقاييس تصنيف الحكام والقضاة، والقرارات والإنذارات والإقصاء، والمخالفات، وحدود العد، والمدربين والمرافقين، والميقاتي، والمشرف، والإشارات، والقواعد العامة للقانون الدولي، وآخر تعديلاته اختبار نظري وتطبيق عملي لإدارة المباريات، وتختتم الدورة بامتحان نظري وعملي.