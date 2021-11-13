اتحاد الملاكمة يفتتح 10 مدارس للناشئين في جميع مناطق ليبيا

منافسات في الملاكمة الليبية. (فيسبوك)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للملاكمة يوسف البهلول قرار بإنشاء 10 مدارس للناشئين، تحت إشراف الاتحاد العام مباشرة، موزعة على جميع المناطق الليبية.

مدرسة بصالة رمضان الأسود بطرابلس، وأُسندت مهمة التدريب للمدرب صبري الأسود، ومدرسة بمدينة زوارة مع المدرب محمد المنصوري، ومدرسة بصالة جامعة المرقب بمدينة الخمس مع المدرب جمعة الفتني، ومدرسة بصالة نادي السويحلي بمصراتة والمدرب مفتاح بادي.

مدرسة بمنطقة الغريفة بمدينة سبها مع المدرب عبدالقادر العامري، ومدرسة بمدينة أجدابيا مع المدرب علي المسلاتي، ومدرسة بالجبل الغربي مع المدرب نوري سعيد، ومدرسة بمدينة بنغازي تحت إشراف المدرب سالم الضبع، ومدرسة بصالة نادي الأخضر بمدينة البيضاء تحت إشراف المدربين خالد الحجازي ومحمد أبوسعيدة، ومدرسة بصالة نادي الصقور طبرق مع المدرب فرج البدين.

وشمل القرار تشكيل لجنة لمتابعة هذه المدارس ضمت الأمين العام للاتحاد رمضان رزق ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد مفتاح بلوزه ورئيس فرعي الملاكمة بالمنطقة الشرقية فوزي الشريف ورئيس فرعي منطقة الجبل الأخضر محمد أبوشكيوة، وألزمت اللجنة بتقديم تقارير شهرية لرئيس الاتحاد العام توضح سير العمل بالمدارس والإيجابيات والسلبيات.

منافسات في الملاكمة الليبية. (فيسبوك)